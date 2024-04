Quase dois anos depois de ter a primeira parte das obras concluídas, e há quatro do início da construção, o Parque Encontro das Águas “Lamartine da Nóbrega”, localizado no bairro Vila Aurora, no encontro do Ribeirão Arareau com o Rio Vermelho, ainda não foi entregue para a população. Uma segunda etapa de construção ainda deve ser concluída e a prefeitura não informou quando isso deve ocorrer.

De acordo com o portal Geo Obras do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), cujas informações são atualizadas pelos próprios municípios, a segunda etapa da obra teve início em dezembro do ano passado.