Imagens capturadas por uma câmera de segurança do programa Vigia Mais MT, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT), se tornaram provas criminais de uma tentativa de homicídio registrada no bairro Jardim Petrópolis, em Nobres, a 120 km de Cuiabá. Apontado como autor dos disparos, um adolescente de 17 anos foi apreendido minutos depois do ocorrido.

Todo vídeo capturado por câmeras do programa tem um sistema de certificação que os torna provas criminais. Portanto, as imagens podem ser anexadas aos processos judiciais como parte do conteúdo de comprovação do crime.

A cidade de Nobres, assim como várias outras do estado, está 100% monitorada pelo programa Vigia Mais MT.

São mais de 120 câmeras instaladas em todo o perímetro urbano em pontos considerados estratégicos pela polícia.

Resposta rápida

A tentativa de homicídio foi registrada na noite de sábado (27). A Polícia Militar localizou a vítima caída nas imediações do local do crime.

O homem, de 19 anos, relatou que estava na via quando o adolescente chegou atirando contra ele. Para se proteger, ele fugiu, mas acabou com ferimento no braço.

O momento em que o adolescente chega ao local e persegue a vítima com a arma em mãos foi flagrado pelas câmeras do Vigia Mais MT.

Com as informações sobre o autor colhidas, a PM saiu em diligências e apreendeu o adolescente com auxílio de populares minutos depois do ocorrido.

O suspeito precisou receber atendimento e depois foi encaminhado para o quartel da PM, onde foi registrado o boletim de ocorrência.

Posteriormente, ele foi entregue à Polícia Civil, responsável por conduzir as investigações. Um revólver calibre 38 e seis munições também foram apreendidos.

A vítima foi socorrida por familiares e encaminhada ao hospital da cidade.

Monitoramento constante

O programa Vigia Mais MT foi lançado pelo governador Mauro Mendes e pelo secretário da Segurança Pública, coronel PM César Roveri, em março de 2023. Antes mesmo do lançamento, o programa já havia sido apresentando a prefeitos e instituições, que manifestaram interesse imediato de adesão.

Os equipamentos foram entregues após a formalização de um termo de cooperação. A instalação das câmeras é de responsabilidade do parceiro. Após a instalação, o Ciosp passa a ter acesso a todas imagens captadas.

Os critérios para definição do número de câmeras destinadas a cada município levam em conta a população, renda per capita e os índices criminais.

Já os pontos de instalação são definidos a partir de estudo e análises de dados criminais, e planos de ações estratégicas feitos pelos órgãos de segurança pública – Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil e Corpo de Bombeiros.

Podem se habilitar ao programa Vigia Mais MT entes públicos, privados, pessoas físicas, jurídicas, órgãos, entidades, conselhos, associações comerciais da administração pública federal, estadual e municipal, além de consórcios públicos intermunicipais.