Para o professor doutor da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Aguinaldo Gomes Rocha, o Estado “exorbitou a sua competência” ao declarar de utilidade pública no município de Rondonópolis áreas afetadas pelo traçado retificado da ampliação dos trilhos da ferrovia da Rumo até Lucas do Rio Verde, no médio norte do Estado.

“Quando o governador de Mato Grosso declarou área de utilidade pública para a expansão da ferrovia em Rondonópolis, fez sem ter anuência da Assembleia Legislativa, o que é uma exigência do Decreto Federal que trata do assunto”, explica o Professor Aguinaldo.

De acordo com ele, o decreto federal 3.365, de 1941, estabelece que qualquer imóvel pode ser desapropriado pelo três entes federativos: União, Estado e Município.

“Porém, para desapropriação de área pública se exige a anuência legislativa. No caso das áreas públicas em Rondonópolis declaradas de utilidade pública para a expansão da ferrovia não foi cumprida esta exigência”, aponta Aguinaldo.

“Área pública inserida na declaração do governador foi adquirida em 2017 pelo município de Rondonópolis para a implantação do Residencial Maria Amélia, sendo que parte desta área foi parcelada em lotes, com o remanescente ficando dividido em área verde e espaço para a construção de creche”, acrescenta o professor.