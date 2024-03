O novo grande empreendimento de Rondonópolis já tem nome. Em uma noite festiva, nesta sexta-feira (8/3), a TMI Investimentos Imobiliários fez o lançamento do Niraj Shopping, que será erguido junto ao Niraj Towers, na Avenida dos Estudantes, em Rondonópolis.

O evento ocorreu no Caiçara Tênis Clube, durante a comemoração do casamento no religioso dos diretores da empresa, Thiago e Patrícia Muniz, que já eram casados no civil.

Na ocasião, a TMI trouxe detalhes de como será o novo shopping center de Rondonópolis. Além do diretor Thiago Muniz, também fizeram explanações o arquiteto responsável pelo empreendimento, Jayme Lago, e o sócio-diretor da WE9, Felipe Pivatelli, que será responsável pela administração, comercialização e gestão do espaço que terá quase 60 lojas, estacionamento coberto e inauguração prevista para maio de 2029.

No geral, o empreendimento envolverá um grande complexo contendo o Niraj Towers, com 62 pavimentos, cerca de 250 metros de altura, que serão as torres mais altas do Centro-Oeste e que estão apontadas entre as mais altas do Brasil.

Junto dele, um espaço de serviços com um centro de eventos e um grande hotel. Para completar, surgiu a ideia de um shopping center moderno, completo e inovador.