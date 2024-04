A Standard é uma rede, nascida em Rondonópolis, que completa 6 anos, presente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e decidiu fazer uma deliciosa promoção. Até 30 de maio, nos pedidos na loja, acima de 80 reais, o cliente ganha um cupom para concorrer a um ano de hamburguer.

Em Rondonópolis serão 3 datas de sorteio (01, 15 e 31 de maio), sendo dois premiados em cada sorteio, totalizando 6 ganhadores. As regras detalhadas estão dispostas na loja.

A STANDARD

A Standard é uma rede de hamburguerias inspirada nas grandes redes internacionais com um acolhimento único em um local intimista, com uma trilha sonora deliciosa e o compromisso da marca com o “sabor de verdade”.

Os burgers são produzidos de forma artesanal, com carne fresca moída diariamente, o frango é orgânico, sem antibióticos, o hot dog é autêntico e tem ainda lanche desenvolvido especialmente para os vegetarianos.

Diferente das previsíveis hamburguerias fast-food, na standard cada pedido realmente é preparado de forma única, artesanal mesmo. Esse é o conceito fast casual. A dica é relaxar com a companhia e o lugar, e descobrir o melhor smash da sua vida. E vale ainda escolher as incríveis fries, nuggets ou cheese pillow como acompanhamento.

E se permita também saborear a melhor limonada do planeta, sem falsa modéstia da standard, um milk-shake ou petit gateau.

Se viver uma experiência gastronômica na standard é quase indescritível, imagina poder curtir 1 ano por conta da casa. Vale a pena prestigiar o aniversário da standard e arriscar a sorte concorrendo na promoção.

A standard burger fica na Av. Gov. Júlio José de Campos, 1935, e abre todos os dias a partir das 18 horas.

Para entrega, dá pra fazer o pedido pelo App próprio da rede, pelo iFood ou pelo site standardburger.com.br.

E acompanhar a standard nas redes sociais também é uma dica importante pra saber sempre de todas as novidades e promoções.