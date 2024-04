O que era só especulação de bastidores há algum tempo se confirmou ontem (4). O vereador Cláudio da Farmácia não faz mais parte do MDB, por onde conquistou três mandatos na Câmara Municipal. O seu destino será o PSB, onde inclusive já assinou a ficha de filiação na véspera do fechamento da janela partidária, que ocorre hoje (5).

A ida de Cláudio da Farmácia para o PSB foi bastante comemorada pelo grupo do prefeito Zé Carlos do Pátio, que trabalha para emplacar a candidatura do diretor-geral do Sanear, Paulo José, na corrida sucessória deste ano pela sigla socialista.

É que a filiação de Cláudio, um militante histórico do MDB de Rondonópolis, é considerada por eles como uma baixa significativa para o projeto do pré-candidato a prefeito pelo partido, o deputado Thiago Silva.

O ingresso de Cláudio ao PSB foi sacramentado, conforme apurou o A TRIBUNA, após reunião realizada na manhã de ontem com o prefeito Zé Pátio e Paulo José. Na oportunidade, ele [Cláudio], que vinha avaliando há algum tempo a troca de sigla para a disputa do pleito eleitoral deste ano, assinou a ficha e posou para foto.

Em conversa com a reportagem, Cláudio limitou-se a dizer que a mudança de sigla e de grupo político na eleição deste ano, onde deve buscar o seu quarto mandato como vereador, foi motivada meramente por questões eleitorais.