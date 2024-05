Rondonópolis tem mais um mês com resultados positivos na geração de empregos com carteira assinada e abre 834 novas vagas em março. No primeiro trimestre foram 2.910 vagas de trabalho criadas, crescimento de 3,89% na geração de empregos, o que coloca a cidade como a que mais criou vagas de trabalho este ano no interior de Mato Grosso. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados ontem (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O Caged de março aponta que foram registradas um total de 5.139 admissões frente a 4.305 desligamentos, gerando um salto positivo de 834 novas vagas criadas no mês.

A maior parte delas foi aberta no setor da construção civil, que foi o responsável pela criação de 480 novos postos de trabalho com carteira assinada em março.

Outros setores como o de serviços, o comércio e a indústria também tiveram resultados positivos em março. O setor de serviços abriu 251 novas vagas de trabalho formal no mês, seguido do comércio, responsável pela criação de 135 novos empregos e da indústria, que abriu 72 postos de trabalho.

Somente o setor da agropecuária não fechou o mês de março com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada em Rondonópolis, fechando 104 postos de trabalho.

Com os resultados de março, Rondonópolis fechou o primeiro trimestre de 2024 como o município do interior de Mato Grosso com o maior número de novas vagas de emprego criadas. Foram 2.910 entre janeiro e março. Atrás somente da capital, Cuiabá, que promoveu a abertura de 3.784 vagas de trabalho com carteira assinada no período.

Assim como no mês de março, a construção civil foi o principal destaque na geração de emprego formal em Rondonópolis no trimestre, sendo a responsável por abrir 1.408 novas vagas de emprego. O setor registra 23,37% de crescimento na geração de empregos no ano.

O primeiro trimestre do ano também foi impulsionado pela geração de empregos no setor de serviços, responsável pela criação de 1.036 novos postos.

Ainda com saldos positivos nestes três primeiros meses de 2024, estão os setores do comércio, com a criação de 332 vagas; da agropecuária, com 101; e da indústria, com 33.

A cidade registrou crescimento de 3,89% na geração de empregos no período, chegando a 77.721 trabalhadores empregados com carteira assinada.