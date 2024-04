Com o primeiro prazo de desincompatibilização para as eleições municipais chegando ao fim hoje (5) para candidatos que ocupam cargos na administração pública e que vão entrar na disputa por uma vaga de vereador, tiveram início as mudanças na gestão municipal. O primeiro a anunciar a saída do cargo ainda ontem (4) foi o diretor da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), Vinícius Amoroso.

Amoroso era um dos nomes certos que deixariam o cargo para poder disputar uma vaga na Câmara Municipal este ano. Ele já passou pelo comando de várias secretarias municipais durante as duas gestões do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), sendo considerado de confiança, um “curinga” do prefeito e assumindo secretárias como a de Infraestrutura e de Saúde em momentos importantes.

O ex-diretor da Coder deve se filiar ao PSB, que tem como pré-candidato ao Paço Municipal o presidente do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Paulo José Correia.

Para o lugar de Vinícius, assumiu o engenheiro, Matheus Vilela, que já ocupava cargo como diretor da empresa pública. Amoroso informou ontem que deixa a Coder fechando um ciclo para dar início ao novo projeto e que Matheus dará continuidade ao trabalho que vinha sendo feito.

Outros secretários também devem deixar os cargos até hoje para entrar na corrida eleitoral. A expectativa é que Huani Rodrigues, secretária de Habitação; Kamilla Carvalho, secretária de Meio Ambiente, e, Mara Gleibe da Fonseca, secretária de Educação, possam se desincompatibilizar para buscarem uma das 21 vagas na Câmara Municipal. As secretárias devem confirmar a saída dos cargos até hoje. Ontem, até o fechamento desta edição, as exonerações não haviam sido confirmadas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Alexsandro Silva, seguiu o vice-prefeito Aylon Arruda e se filiou esta semana ao Republicanos. Ao A TRIBUNA, ele confirmou que vai deixar o cargo na gestão municipal e que já entregou seu pedido de exoneração. O desligamento, no entanto, não havia sido oficializado pela prefeitura até o fechamento desta edição.