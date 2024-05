O ex-deputado federal e presidente estadual do MDB, Carlos Bezerra, deu entrada no Hospital São Matheus, na Capital, na noite deste sábado (18), após sofrer uma queda em casa.

O ex-parlamentar está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, segundo informações, o seu quadro de saúde é estável.

Bezerra teria batido a cabeça e sofreu uma hemorragia, seguida por convulsões. Ele foi encaminhado às pressas para a unidade de saúde.

O ex-parlamentar, que já possui 82 anos, ficou internado recentemente no Hospital Sirio-libanês, em São Paulo, do dia 26 de abril até 10 de maio, quando voltou para Cuiabá. Na ocasião, a liderança do MDB esteve em tratamento em decorrência de uma crise de infecção urinária e renal.