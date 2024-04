Conforme o A Tribuna noticiou hoje (10) em sua edição, depois de muito “sofrimento” por parte dos contribuintes ao enfrentarem uma verdadeira “via crucis” para conseguir quitar o seu IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano em função das longas filas e espera na prefeitura de Rondonópolis, o prefeito Zé Carlos do Pátio decidiu ceder às pressões da população para prorrogar o prazo de quitação do imposto municipal.

A data limite de pagamento foi prorrogada para o dia 30 de abril. Inclusive, o projeto de Lei sobre a prorrogação do IPTU para a nova data, já seguiu para a Câmara em caráter de urgência, e pode ser votado ainda nesta quarta-feira (10).

Após uma sucessão de erros e dificuldades que acabaram afetando a maior parte dos contribuintes que, no último dia do prazo final do pagamento com desconto, hoje (10), ainda não haviam conseguido quitar o IPTU 2024.

Além dos erros dos valores no imposto cobrado de uma parcela dos contribuintes (conforme denúncia do vereador Paulo Schuh na semana passada sobre aumentos astronômicos e que ele teria se deparado com casos de aumentos acima de 350%), também os transtornos seguiram com o sistema eletrônico da Secretaria Municipal de Receita, que não funcionara adequadamente, e com as filas e longo tempo de espera de quem se viu “obrigado” a comparecer presencialmente ao Paço Municipal para pagar o imposto.