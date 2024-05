Em comemoração ao seu aniversário de 40 anos, a Salas Incorporadora promove, no próximo dia 26 de maio, em Rondonópolis, uma corrida solidária que terá 100% dos recursos com as inscrições e apoiadores direcionados para os projetos sociais da Divina Providência.

A corrida para adultos terá 5,5 Km de percurso. A largada está prevista para às 7h, na Avenida Joaquim de Oliveira, 2.033, Vila Aurora II, em frente ao EPIC, empreendimento da Salas. O evento irá abranger as categorias geral, corretor de imóveis e kids (com percurso reduzido).

Os três primeiros colocados na categoria geral, tanto no masculino quanto no feminino, vão receber troféus. Além disso, haverá premiação em dinheiro: R$ 500,00 para o 1º colocado, R$ 300,00 para o 2º colocado e R$ 200,00 para o 3º colocado.

A mesma premiação em dinheiro será oferecida na categoria especial para corretor de imóvel, masculino e feminino, do 1º ao 3º colocado.

Na categoria Kids, podem participar crianças de 4 a 12 anos, sendo que todas vão receber medalha pela participação. Para crianças de 4 a 6 anos o percurso será de 50m, crianças de 7 a 9 anos percurso de 100m e crianças de 10 a 12 anos percurso de 200m.

A corrida tem como objetivo incentivar a prática esportiva, integração social da comunidade e mostrar a tradição dos 40 anos Salas em viver bem. Quem participar ainda irá ajudar a Divina Providência, responsável por diversos projetos sociais que fazem a diferença na vida de incontáveis pessoas.