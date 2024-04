O aumento, considerado exorbitante do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024 de vários contribuintes, supostamente causado por erro de cálculo do valor, que teria sido aplicado pelo sistema da prefeitura, foi alvo de críticas durante a sessão de ontem da Câmara Municipal.

A denúncia de que contribuintes rondonopolitanos, ao retirarem os seus carnês do IPTU na Prefeitura, estariam se deparando com aumentos absurdos do valor cobrado este ano, em relação ao ano passado, foi feita pelo vereador Paulo Schuh (PL) na edição de anteontem (2) do A TRIBUNA.

Ainda segundo Paulo Schuh, que esteve na Secretaria Municipal de Receita, na tarde de segunda-feira, para buscar esclarecimentos sobre os valores estratosféricos que estão sendo cobrados, houve reconhecimento por parte da gestão de lançamento equivocado por parte do sistema.

Durante a sessão de ontem, o vereador Paulo Schuh, que teria se deparado com casos de aumentos acima de 350%, anunciou que pretende acionar o Ministério Público Estadual (MPE) para averiguar a situação. “Se a gente não tivesse ido atrás, mostrado…isto ficaria por isso mesmo?”, questionou.

Além disso, ele também defendeu a prorrogação do prazo para o pagamento do imposto à vista com desconto de 20% ou dividido em até seis parcelas, com a primeira a ser quitada em 10 de abril.

“Tem que prorrogar este prazo e anular estes carnês com valores abusivos cobrados erroneamente. Pois, as pessoas agora estão tendo que ir lá na prefeitura para pedir o recálculo, enfrentando filas”, observou o parlamentar.

O vereador Dr. Jonas Rodrigues (MDB) fez coro com o colega, também cobrou a prorrogação de prazo para o pagamento do IPTU e defendeu o rompimento do contrato com a empresa contratada para operacionalizar o sistema.