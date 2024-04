Contribuintes estão enfrentando uma verdadeira “via crucis” para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024 na prefeitura de Rondonópolis.

Uma sucessão de erros e dificuldades acabaram afetando a maior parte dos contribuintes que, no último dia do prazo final do pagamento com desconto [hoje, 10] ainda não conseguiram quitar o imposto.

Além dos erros dos valores no imposto cobrado de uma parcela dos contribuintes, os transtornos seguiram com o sistema eletrônico da Secretaria Municipal de Receita, que não funciona adequadamente, e com as filas e longo tempo de espera de quem precisa comparecer presencialmente ao Paço Municipal para pagar o imposto.

Ontem (9), o movimento de contribuintes teve início no Paço Municipal logo no começo da manhã. Duas horas antes da abertura do atendimento ao público, às 8h, uma longa fila já havia se formado.

As filas e a movimentação continuou até o final da tarde. Teve contribuinte que relatou ter permanecido mais de seis horas aguardando atendimento, outros nem foram atendidos porque o sistema eletrônico teve uma pane.