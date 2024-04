Na oportunidade, ele prometeu trazer de volta os projetos, com mais informações, para serem debatidos pelos vereadores na Ordem do Dia e na Sessão desta semana.

Na sessão passada, o líder do prefeito na Casa de Leis, vereador Reginaldo Santos (PSB), retirou os projetos de pauta ao perceber que não teria os 14 votos necessários para a sua aprovação.

Os seis projetos encaminhados, em regime de urgência, na semana passada, pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), criando mais de 160 novos cargos na estrutura organizacional de cinco secretarias municipais, pode ser votado na sessão de hoje (9), marcada para começar às 13h30.

Ontem (9), na Ordem do Dia, Reginaldo até tentou colocar os projetos em discussão, mas não conseguiu. Os vereadores, praticamente, deixaram o líder de Pátio falando sozinho na sala, o que pode ser um indicativo de que os projetos continuam enfrentando resistência na Casa de Leis e dificilmente deverá passar, mesmo com Reginaldo seguir batendo na tecla que as proposituras encaminhadas pelo Executivo não se tratam de criação de novos cargos. Mas, segundo ele, uma reorganização da estrutura funcional de algumas secretarias.

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o vereador Subtenente Guinancio (PSDB) pediu para que os projetos fiquem “sobrestados” que, na prática, significa impedir o encaminhamento à votação, já que o município não apresentou qual será o impacto orçamentário financeiro gerado com a criação desses cargos