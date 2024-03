O feriadão deve ser com muita chuva em Rondonópolis. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os próximos dias devem continuar chuvosos e há possibilidade de chuvas intensas. As temperaturas também seguem mais amenas até a próxima segunda-feira (1º), com máximas em torno dos 30ºC e mínimas de 23ºC.

O Instituto também emitiu novo alerta de perigo para chuvas intensas válido para esta sexta-feira (29), feriado de Sexta-feira Santa. Há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h).

Ainda, podem ocorrer corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Nos últimos três dias, conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres (Cemaden), Rondonópolis registrou 154,6 mm de chuva, volume maior que o registrado em todo mês de fevereiro na cidade, quando choveu apenas 110,2 mm.

Para esta sexta-feira, a previsão é de pancadas de chuvas a tarde e a noite. A temperatura deve variar entre 30ºC (máxima) e 23ºC (mínima). Neste sábado (30), a temperatura pode variar entre 31ºC e 23ºC. O dia deve ser de sol com nuvens, podendo chover durante o dia e a noite.

No domingo (31), Páscoa, a previsão é de mais chuvas. Com a possibilidade de pancadas durante o dia e também à noite. A temperatura, assim como no sábado, deve variar entre 31ºC e 23ºC.