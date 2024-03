Figura histórica do PSDB em Rondonópolis e no Estado, o ex-governador Rogério Salles expressou, ontem (12), ao A TRIBUNA, todo o seu descontentamento com o caminho que está sendo trilhado pela sigla nas eleições deste ano. O PSDB local tem como presidente o vereador Subtenente Guinancio.

“Acho um absurdo, nesta altura do campeonato, o partido abrir mão de construir uma candidatura própria, que inclusive é uma orientação da direção nacional, para ir apoiar uma pré-candidatura a prefeito que se diz da extrema-direita (deputado Cláudio Ferreira)”, afirmou Rogério Salles, que atualmente é presidente de honra da sigla.

Como já noticiou o jornal A TRIBUNA, o PSDB, que forma uma federação com o Cidadania, está caminhando para fechar aliança com o PL, que tem o deputado Cláudio Ferreira como pré-candidato a prefeito.

Rogério, que já ocupou o cargo de prefeito de Rondonópolis, avaliou que a eleição está longe ainda e o mais correto seria o partido, neste momento pré-eleitoral, trabalhar a construção de uma candidatura própria e buscar outras forças políticas para debater a cidade.

“Vejo como um erro de estratégia do partido, que poderia, neste momento de polarização política, buscar elevar o debate político, discutindo projetos para a cidade com outras pré-candidaturas. Não abrir mão de ter candidatura própria, não fechar agora com esta candidatura que se diz de extrema-direita”, atestou o ex-governador.

Ele salientou ainda que concorda com a decisão tomada pelo partido e o colegiado da federação, que é formado por membros do PSDB e Cidadania, de não apoiar a candidatura que será lançada pelo atual prefeito José Carlos do Pátio (PSB).