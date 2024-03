A Justiça de Mato Grosso concedeu, ontem (12), uma liminar favorável ao grupo WAF Administradora de Empresas LTDA, que entrou com uma Ação de Manutenção de Posse de uma propriedade que está sendo afetada pelo polêmico traçado da expansão dos trilhos da ferrovia, que foi alterado pela Rumo Logística. A WAF tem o senador Wellington Fagundes (PL) como um dos seus sócios-proprietários.

Com isso, na prática, a decisão obtida pelo grupo do senador embarga a construção da linha férrea dentro do domínio da fazenda Lago Azul, que faz divisa com o 18º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC). A decisão é do juiz da Segunda Unidade Judiciária Cível da Comarca de Rondonópolis, João Filho de Almeida Portela.

“Defere-se o pleito contido na inicial para conceder tutela de urgência (…), determinando que as requeridas desocupem o imóvel do requerente”, diz trecho da decisão do juiz, estabelecendo ainda multa diária por descumprimento de R$ 1.000.

“Em caso de injustificada resistência, deverá o Oficial de Justiça solicitar apoio da Polícia Militar, desde logo autorizado, que deverá fazer uso da força seguindo o estritamente necessário para o cumprimento da decisão judicial”, acrescentou o magistrado em sua sentença.