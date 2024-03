1 de 4

O jovem goleiro, João Guilherme Rondon Oliveira (@joaogui_rondonoficial), de 13 anos, neto dos Jornalistas Edna e Gino Rondon, este conhecido comunicador da 105 FM de Rondonópolis e sobrinho-neto de Mal Cândido Rondon; foi convidado para participar de um campeonato em Barcelona – Europa, pela BCN Esportes, através do Grêmio de Londrina e concorrer a uma vaga na Escola Base da Marcet Footboll, sonho antigo do João Guilherme. Diversos atletas brasileiros também estarão participando.

Goleiro Premiado

O “Goleirão Rondon”, como os narradores esportivos do Paraná o chamam, tem todas as possibilidades de se destacar como goleiro pois, com apenas 13 anos, já foi, por dois anos consecutivos, goleiro menos vazado em torneio regional, em Londrina – PR.

Viagem

A viagem para a participação no campeonato será no próximo domingo, 17 de março, em companhia de seu pai Orley Oliveira.

Campanha

A família está realizando uma Rifa de três Caixas de som JBL( foto) para ajudar no custeio desse sonho do goleiro Rondon. O sorteio será feito amanhã dia 15.03 com transmissão ao vivo de uma live e disponibilizado a todos pelas redes sociais.

Reta final

A Campanha está na reta final, restando menos de 100 números da rifa para completar , no valor de R$ 25,00 cada, e a família conta com seu apoio, caro (a) leitor (a) realização do sonho desse descendente de Rondon.

Apoie este sonho

Colabore com quantos números quiser e puder através do pix 67 9 9953 4911 Orley Oliveira Negócios, e envie o recibo para o mesmo número, e já receba a foto de seu(s) número(s). Você sendo ganhador de um dos prêmios, receberá a caixa de som em sua residência.

Gratidão

Os comunicadores Edna e Gino Rondon agradecem em nome do neto João Guilherme Rondon Oliveira e família, por seu apoio.