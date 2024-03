Os dados do levantamento, contudo, não demonstram que houve impacto significativo com relação ao número de nascidos durante os anos de pandemia.

Além do impacto da pandemia no número de óbitos, a pesquisa de Registros Civis de 2022 ainda aponta que no período pós-pandemia, a cidade teve aumento na quantidade de casamentos, que passaram de 920 em 2020 e 1.072 em 2021, para 1.259 em 2022. Um crescimento de 17,4% em relação a 2021 e de 36,8% quando comparado a 2020.

Conforme o levantamento, foram registrados 1.490 óbitos em Rondonópolis em 2022, o que mostra uma redução de 23,7% com relação aos óbitos de 2020, e 19,5% em comparação com 2021, quando foram registrados, respectivamente, 1.844 e 1.781 óbitos.

A cidade também teve crescimento no número de óbitos fetais em 2022 em comparação com o ano anterior, ao passo que o número de nascidos se manteve estável.

Por outro lado, os Registros Civis mostram um aumento significativo em 2022 com relação ao número de óbitos fetais, que cresceram 87,5% quando comparados com 2021. Ao todo, foram registrados 45 óbitos fetais em 2022 e 24 em 2021.

Óbitos caem no Brasil

Assim como em Rondonópolis, a pesquisa do IBGE também revelou que o Brasil registrou 1,5 milhão de mortes em 2022, uma queda de 15,8%, ou seja, 281,5 mil a menos em relação ao ano anterior. A queda das mortes, segundo o Instituto, é um efeito da imunização da população contra a covid-19.

O ano de 2021 tinha registrado recorde de mortes (1,78 milhão), na série histórica da pesquisa, iniciada em 1974. Ainda assim, 2022 teve aumento dos óbitos em relação a 2019, ano pré-pandemia (1,31 milhão de mortes).

No início de 2022, a covid-19 ainda afetou o número de mortes, devido à variante ômicron. Janeiro teve um total de 161,18 mil óbitos, o quinto mês com maior mortalidade da pandemia, ficando atrás apenas do período de março a junho de 2021.

Um dado que chama a atenção em relação a 2022 é o aumento do número de mortes para a população com menos de 15 anos. O crescimento chegou a 7,8% em relação a 2021 para as pessoas com até 14 anos. Entre as crianças de 1 a 4 anos, a alta foi ainda maior (27,7%).

Para Klívia Brayner, pesquisadora do IBGE, o aumento das mortes nessa faixa etária pode ter relação com a vacinação tardia de crianças e adolescentes contra a covid-19, já que entre as principais causas dos óbitos estão doenças respiratórias como gripe, pneumonia, bronquiolite e asma.