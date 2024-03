Já a indústria, com 616 admissões e 650 desligamentos, fechou o mês de fevereiro com saldo negativo de 34 vagas.

Ainda com resultados positivos, os setores do comércio, serviço e agropecuária foram os responsáveis pela criação, respectivamente, de 150, 137 e 58 vagas de trabalho com carteira assinada neste segundo mês de 2024.

Com isso, Rondonópolis chega a um total de 76.883 trabalhadores empregados com carteira assinada, crescimento de 1,15% em relação a janeiro deste ano.

Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que foram divulgados ontem (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Rondonópolis lidera a geração de empregos no interior de Mato Grosso e cria 871 vagas de trabalho com carteira assinada em fevereiro. Nos dois primeiros meses do ano, foram abertos 2.072 postos de trabalho na cidade.

Em fevereiro, Mato Grosso gerou um total de 7.429 vagas de trabalho com carteira assinada. Cuiabá, com 2.236 vagas foi a cidade que mais criou novos postos de trabalho; seguida de Rondonópolis, com 871; Sinop, com 534; Primavera do Leste, com 449; e, Várzea Grande, que abriu 336 vagas.

Em 2024, somando as vagas criadas em janeiro e fevereiro, Mato Grosso abriu 24.568 postos de trabalho formal, com Cuiabá sendo o município que mais gerou empregos, abrindo 2.365 vagas; seguida de Rondonópolis, que criou 2.072 vagas neste primeiro bimestre; de Sinop, com 1.547; Sorriso (1.022); e, Primavera do Leste (1.005).