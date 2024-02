No domingo (11), também podem ocorrer pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. O dia deve ser de sol com muitas nuvens e períodos nublados. A temperatura máxima pode chegar a 35ºC e a mínima deve ficar em torno de 21ºC.

No domingo (11), também podem ocorrer pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. O dia deve ser de sol com muitas nuvens e períodos nublados. A temperatura máxima pode chegar a 35ºC e a mínima deve ficar em torno de 21ºC.

Segundo o Instituto, a previsão é de temperatura variando entre 36ºC e 24ºC neste sábado. O dia deve ser de sol com aumento das nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuvas a tarde e a noite.

Os primeiros dias da folia devem ser mais quentes, com previsão de temperatura máxima de 36ºC neste sábado (10). A segunda-feira (12) deve ser com muita chuva e temperaturas um pouco mais amenas.

O carnaval deve ser quente e com possibilidade de pancadas de chuvas, principalmente, no período da tarde em Rondonópolis. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê dias com temperaturas altas, porém com chuva para a cidade.

Já na segunda-feira (12), o calorão deve dar uma amenizada. O dia deve ser de sol, com muitas nuvens e períodos nublados, podendo ocorrer pancadas de chuvas e trovoadas isoladas ao longo do dia. A temperatura não deve passar dos 28ºC (máxima) com mínima de 21ºC.

A previsão para terça-feira (13) continua sendo de dia de sol, com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas durante o dia e à noite. A temperatura deve variar entre 33ºC (máxima) e 21ºC (mínima).

ABAIXO DA MÉDIA

Nesta semana, o Inmet divulgou um panorama dos eventos climáticos extremos em janeiro. Segundo o Instituto, as chuvas registradas em Mato Grosso não foram suficientes para alcançar a média para o mês. O Inmet também apontou que janeiro foi marcado por calor, típico do verão, e influência do El Niño em Mato Grosso.