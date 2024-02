“A minha inclinação é para o PL, até porque é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que eu o apoiei na sua tentativa de reeleição. No entanto, fui procurado novamente pela presidente do União Brasil e também pelo presidente do Republicanos para conversarmos sobre a minha filiação. Então, como a janela só abre em março, eu vou até lá avaliar bem, pois quero ir para um partido onde serei bem recebido, valorizado e me sinta à vontade para fazer política”, ponderou.

“Conversei tanto com a Marchiane (UB) e o presidente local do PL, o Jean. Fui bem tratado pelas duas siglas. Porém, consultei as minhas bases e a minha assessoria e eles avaliaram que o melhor seria ir para o PL. Então, a tendência é que eu vá para lá”, disse ele em novembro do ano passado.

“Conversei tanto com a Marchiane (UB) e o presidente local do PL, o Jean. Fui bem tratado pelas duas siglas. Porém, consultei as minhas bases e a minha assessoria e eles avaliaram que o melhor seria ir para o PL. Então, a tendência é que eu vá para lá”, disse ele em novembro do ano passado.

No final do ano passado, o vereador José Felipe Horta havia dito ao A TRIBUNA que, apesar do convite que havia recebido do União Brasil, a tendência é que ele trocaria o Podemos pelo PL na abertura da janela, que ocorre a partir de 7 de março.

“Estou inclinado para o PL, mas também estou conversando com o União Brasil e o Republicanos que me procuraram para fazer o convite”, revelou o parlamentar.

Revelou ainda que vai dialogar com o presidente do Republicanos, Paulo Backes, já que foi procurado. E, no final do mês, deve ter uma conversa em Cuiabá com a executiva do União Brasil e o deputado federal Fábio Garcia, que recebeu o seu apoio na eleição de 2022.

“Fui procurado pela Marchiane (presidente do UB) e acertei com ela de termos esta conversa no final deste mês com a presença do Fabinho, já que eu o apoiei na eleição de deputado federal e ele ficou de me dar apoio na minha reeleição”, declarou o vereador, que é médico e foi o sétimo mais votado na eleição de 2020 em Rondonópolis.