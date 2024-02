Nesta época do ano, quando as chuvas tendem a ser mais intensas, o nível do Rio Vermelho, conforme explica o coordenador da Defesa Civil Municipal, João Mototáxi, deveria estar, pelo menos, com 2 metros a mais de água do que o registrado. Ele destaca que no período do verão, estação chuvosa na cidade, o rio deveria estar com mais de 3 metros.

Em função da escassez de chuvas nestes meses de verão em Rondonópolis, o Rio Vermelho está com nível crítico. Segundo a Coordenação da Defesa Civil Municipal, a última medição, em 31 de janeiro, mostrou o nível de água com apenas 1,10 metro, quantidade menor que a geralmente encontrada em período de seca.

A preocupação, conforme destaca o coordenador, é que a previsão é de chuva abaixo da média na cidade até abril. “É preciso que as pessoas economizem água, porque com a previsão de escassez de chuva até abril e depois a chegada do inverno que é período de estiagem na cidade, o volume de água pode cair ainda mais e prejudicar o abastecimento”, alerta.

Ainda, de acordo com ele, as nascentes também estão com pouca água, algumas secando, o que torna a situação mais preocupante. “Nós informamos, via ofício, o prefeito sobre o nível crítico do Rio Vermelho e sobre a preocupação de que o abastecimento de água possa ser afetado no período de estiagem”, repassou o coordenador da Defesa Civil.