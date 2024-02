“A direção fez duas reuniões com os médicos onde foi explicada a distribuição dos recursos recebidos e a ansiedade e preocupação para resolver a situação”, destacou Iracema.

Entretanto, a conselheira ressaltou que não há qualquer irregularidade na gestão da Santa Casa e que os pagamentos não foram feitos em função dos atrasos nos repasses da Prefeitura de Rondonópolis. A direção do hospital apontou que até esta sexta-feira (16), os valores atrasados de repasses do Município para a Santa Casa ultrapassam os R$ 10 milhões.

Diante da denúncia do CRM-MT, a conselheira da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, Iracema Dinardi Peixoto, afirmou ao A TRIBUNA que os pagamentos às Empresas Médicas que têm contrato com a Santa Casa realmente estão em atraso, sendo que o último pagamento foi referente ao mês de outubro.

Ela ainda explicou que com os repasses atrasados a Santa Casa vem enfrentando muitas dificuldades. “Cada recurso que entra é imediatamente usado para pagar funcionários, médicos, fornecedores, mas nunca consegue quitar o que está acumulado. Não há qualquer irregularidade”, disse e acrescentou que havia a expectativa do pagamento de uma emenda de R$ 10 milhões do deputado federal José Medeiros que seria utilizada para pagamento dos médicos, porém essa emenda não foi paga ainda ao hospital.

“Estamos tranquilos quanto o trabalho feito pela direção e se nos solicitarem entregaremos toda a documentação necessária. Quem acusa terá que provar”, concluiu a conselheira.