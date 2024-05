Em função do Dia das Mães, comemorado neste domingo (12), que é uma das datas mais importantes para o comércio, as lojas devem permanecer abertas até a noite deste sábado (11) em Rondonópolis. O comércio varejista local, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis (Sincom-Roo), poderá abrir das 7h às 20h.

Segundo o Sincom-Roo, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 2024, entre os sindicatos patronal e laboral, a abertura neste sábado, véspera do Dia das Mães, é em caráter facultativo e excepcional.

O Sincom-Roo lembrou ainda que as lojas e estabelecimentos devem seguir seus alvarás de funcionamento e, assim como nos anos anteriores, a abertura em horário especial do comércio varejista ficará a critério de cada empresário.

A orientação do sindicato aos consumidores é para que não deixem para a última hora as suas compras, e assim podem evitar filas e a tradicional correria comum em datas como essa.