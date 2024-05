Dada como certa, a aliança à disputa pelo comando do Palácio da Cidadania formada pelo grupo político do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) e os partidos da Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PV e PCdoB, estaria ameaçada.

A chapa que vinha sendo costurada para concorrer ao comando da Prefeitura de Rondonópolis seria formada pelo diretor-geral do Sanear, Paulo José (PSB) e o empresário e assessor do Ministério da Agricultura e Pecuária, Carlos Ernesto Augustin, o Teti (PT).

No entanto, uma fonte revelou ontem ao A TRIBUNA que Teti estaria insatisfeito com a forma que o prefeito Zé Carlos do Pátio vem construindo a coalização de partidos de esquerda e centro-esquerda, as chamadas forças progressistas, para a corrida sucessória deste ano em Rondonópolis.