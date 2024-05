O último dia para a regularização eleitoral foi de muita movimentação nos cartórios da 10ª e 46ª varas eleitorais de Rondonópolis, no centro e na Vila Operária, bem como na unidade de atendimento ao eleitor no Ganha Tempo. Conforme dados da Justiça Eleitoral, somente nesta quarta-feira (8), prazo final, 1.228 eleitores foram atendidos na cidade.

Desde o dia 29 de março até esta quarta-feira, a Justiça Eleitoral informou que foram realizados nas varas eleitorais de Rondonópolis, 3.686 atendimentos a eleitores, sendo que destes, 1.294 foram de revisão; 1.281 transferências; 848 alistamentos eleitorais; e 263 foram atendimentos remotos, ou seja, eleitores que acessam pela internet para pagamento de multa e outros.

Em Mato Grosso, 26.645 pessoas procuraram os cartórios eleitorais e centrais de atendimento no último dia de regularização eleitoral.

Dentre o total de 26.645 atendimentos realizados na quarta-feira, a maioria foi de transferência de domicílio (34,6%); seguido de revisão (27,5%); alistamento ou confecção de 1° título (21,5%); e remoto não digitado (16,5%), que são requerimentos recebidos via Título Net.

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, destacou o empenho de toda a equipe do Tribunal, entre magistrados, magistradas, servidores, servidoras, colaboradores, colaboradoras e órgãos parceiros, ao longo de um ano. No período de um ano, entre maio de 2023 e maio de 2024, foram realizados 516.637 atendimentos pela Justiça Eleitoral mato-grossense.

“Conseguimos, com muito trabalho, planejamento, humildade e honestidade, desempenhar um trabalho de excelência, sem perder de vista o nosso maior cliente, que é a sociedade mato-grossense. Conseguimos deixar o Tribunal mais próximo ao cidadão e a cidadã. Nos últimos 12 meses, a Justiça Eleitoral trabalhou muito para garantir o direito do voto à população, em todos os cantos de nosso gigantesco Mato Grosso e, nessa reta final do fechamento do Cadastro Eleitoral, esse trabalho foi intensificado, não medimos esforços para atender o eleitorado da melhor forma possível”, avaliou a presidente.