Além de reafirmar a disposição de lançar candidato próprio na corrida ao Paço Municipal, a federação partidária formada pelo PSDB e Cidadania deliberou, ontem, em convenção plenária, que não fará aliança com partidos que fazem parte ou apoiam a gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio.

“Queremos uma Rondonópolis melhor e mudar o que está posto. Então, deliberamos, por unanimidade, na nossa convenção plenária, que não faremos aliança com partidos que atuam ou fazem parte da atual administração municipal”, reforçou o vereador tucano Subtenente Guinancio.

Presidente do PSDB local, Guinancio presidirá também o colegiado da federação partidária formada pelos tucanos e o Cidadania no município.

A definição da composição do colegiado desta federação partidária se deu durante a convenção plenária realizada na sede PSDB e reuniu os dirigentes das duas legendas.

“Caberá a este colegiado, que é composto por 9 membros do PSDB e Cidadania, definir os rumos dos partidos na eleição municipal deste ano”, explicou o vereador.

Ele destacou que a primeira indicação do colegiado da federação é manter o nome do ex-presidente da Coder, Argemiro Ferreira, como pré-candidato a prefeito para disputar a sucessão de Pátio.