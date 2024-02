A Covid-19 segue em alta em Mato Grosso, com 14.512 casos já confirmados esse ano. Somente neste mês de fevereiro, foram 5.783. Já em Rondonópolis, a situação é um pouco diferente. Os números mostram que os casos da doença começaram a cair nesta semana.

Desde 1º de janeiro, 512 foram confirmados na cidade, destes, 98 neste mês de fevereiro, sendo que nesta última semana, somente quatro casos foram registrados. Os números são do painel da Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT) e são atualizados diariamente.

Os dados da saúde estadual mostram ainda que 35 óbitos em decorrência da Covid-19 foram confirmados neste ano no Estado, sendo 6 neste mês de fevereiro. Em Rondonópolis, apesar do aumento de casos da doença no início deste ano, não houve óbitos registrados.

Atualmente, há 52 pessoas internadas em hospitais do Estado com Covid-19. Em Rondonópolis, uma pessoa segue internada.

Neste mês de fevereiro, a SES-MT aponta que o maior número de casos da doença confirmados em Mato Grosso estão nas cidades de Sinop (483); Várzea Grande (342); Juara (337); Lucas do Rio Verde (324); Sorriso (311); Cuiabá (272); Barra do Garças (200); Tangará da Serra (184); Alta Floresta (181); e, Cáceres (175).

Em Rondonópolis, os números da SES-MT apontam que depois de uma alta nos registros da doença até o dia 1º de fevereiro, houve uma redução na quantidade de novos casos confirmados na cidade.

Enquanto que no dia 1º de fevereiro, 29 casos da doença foram confirmados, nesta sexta-feira (16), apenas um caso havia sido registrado. Nesta semana, entre o domingo (11) e a sexta-feira (16), quatro casos da doença foram confirmados em Rondonópolis.