O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT) ingressou com uma representação junto ao Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal, Tribunal de Contas da União (TCU) e Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) e Ministério Público Estadual (MPE) apontando supostos indícios de irregularidades na gestão de recursos públicos da saúde administrados pela Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis. O conselho pede ainda o afastamento da diretoria do hospital.

Em nota, o presidente do CRM-MT, Diogo Sampaio, diz que a intenção é investigar onde foram gastos os recursos públicos recebidos pela Santa Casa para pagamento aos médicos, que estão sem receber há cinco meses.

“Pedimos também a regularização dos pagamentos devido aos médicos; o afastamento das empresas que estão substituindo de forma irregular os médicos do corpo clínico; a prestação de contas da aplicação dos recursos públicos recebidos pela Santa Casa; e o afastamento da atual direção da unidade de saúde”, destacou Sampaio.

Segundo o presidente, o Conselho recebeu informações de que os recebimentos da entidade estão ocorrendo, com a maior parte dos recursos já devidamente paga e, mesmo assim, a Santa Casa de Rondonópolis está há cinco meses sem pagar os médicos. Ele ainda reforçou que conforme as denúncias feitas ao CRM-MT, a dívida com os médicos já chegaria à casa dos R$ 12 milhões.

“Invés de pagar os profissionais, a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis optou por contratar a empresa CBS Serviços Médicos LTDA para substituí-los, transferindo as atividades e pacientes para essa empresa. Estranhamente, os pagamentos a essa empresa estão ocorrendo normalmente, ao contrário dos médicos do corpo clínico”, argumentou Sampaio.