A Câmara Municipal anunciou recentemente a realização de um concurso público para a contratação de 64 novos servidores, cujas inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (8/1).

Esse será o maior concurso público da história do Legislativo rondonopolitano e a previsão é que os aprovados sejam contratados no decorrer deste ano.

De acordo com Wendell Girotto, secretário de Administração da Câmara, a realização desse concurso atende a uma determinação judicial e tem por objetivo balancear o número de funcionários comissionados e efetivos no Legislativo municipal.

“Esse concurso será para cumprir com uma decisão judicial que outras gestões anteriores protelaram, e será importante para a Câmara ter esses novos funcionários efetivos, que vão ajudar a oferecer um trabalho de mais qualidade para o cidadão. Essa atual Mesa Diretora é comprometida com os servidores públicos e temos certeza que isso vai significar uma melhora significativa na qualidade dos serviços que prestamos”, afirmou.

Ele conta que o concurso oferecerá 64 vagas, sendo 25 para técnicos administrativos, com exigência de Ensino Médio, 32 vagas para analista legislativo (especialidade em processo legislativo e administrativo), duas vagas para analista legislativo (contabilidade e finanças), uma vaga para analista legislativo (biblioteconomista), três para analista legislativo (redação e revisão legislativa) e uma vaga para procurador jurídico.

Girotto conta que esses 64 futuros servidores se somarão aos atuais 50 servidores concursados e estáveis da Câmara, o que tornará o número de efetivos e comissionados mais igualitário, já que atualmente são cerca de 150 servidores contratados sem concurso público.

O Instituto de Seleções e Concursos (Selecon), empresa com sede no Rio de Janeiro, será a responsável pela realização de todo o certame e todo esse trabalho será acompanhado por uma comissão composta por cinco servidores da Câmara.

O presidente da Câmara, Júnior Mendonça (PT), comemorou a realização do concurso. “Este será o maior concurso público da história do Legislativo Municipal e vai ofertar mais de 60 vagas, sendo mais um instrumento de valorização da sociedade local, sobretudo, dentre àqueles que têm o anseio por fazer parte do quadro de servidores desta Casa de Leis. Aconselho a todos que estudem e se preparem para o certame, ao mesmo tempo que desejo sorte diante do empenho de cada um”, externou.

As inscrições para o concurso da Câmara iniciam no próximo dia 8 e vão até o dia 11 de março. As provas devem acontecer no dia 7 de abril e os aprovados devem ser chamados no decorrer do ano. Os salários iniciais para o nível médio serão de R$ 3.433,03, para o nível superior será de R$ 5.065,80 e para Procurador Jurídico será de R$ 9.544,38.