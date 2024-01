Os dois policiais militares investigados pelo envolvimento no homicídio de dois homens em situação de rua, e tentativa de homicídio de outros dois, crimes ocorridos na madrugada do dia 27 de dezembro de 2023 em Rondonópolis, tiveram a prisão preventiva mantida em audiência de custódia realizada no último dia 30.

A decisão pela manutenção da prisão foi da juíza Maria Mazarelo Farias Pinto, da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis, que estava no momento na condição de juíza plantonista.

A reportagem do A TRIBUNA apurou que os dois militares, sendo Hélder José da Silva e Cássio Teixeira Brito, foram transferidos para Cuiabá e estão presos em unidades da PM. Um se encontra detido no Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o outro no Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam).

Além da manutenção da prisão pelos crimes contra a vida, Cássio Teixeira Brito, que era lotado no 5º BPM de Rondonópolis, também teve a prisão mantida pelo crime de posse ilegal de munição de uso permitido, conforme requerido pelo Ministério Público.

O CRIME

Na madrugada do dia 27, segundo as investigações da Polícia Civil, Hélder e Cássio, que estavam em um veículo Land Rover de cor verde, passaram pela Avenida Bandeirantes e dispararam vários tiros contra pessoas em situação de rua que estavam em frente ao Centro Pop.

Odinilson Landvoight de Oliveira, de 41 anos, morreu na hora e dois homens que ficaram feridos foram socorridos pelo Samu e passam bem.

Após cometer o crime, ainda conforme a polícia, a dupla seguiu para a Avenida Rui Barbosa, no acesso à Vila Canaã, e atirou contra Thiago Rodrigues Lopes, de 37 anos, que morreu no local.