Agora, resta a realização da licitação, o que irá demandar esforço político. “Eu acredito que ele [prefeito] irá licitar essa ponte esse ano. É mais uma via para desafogar o trânsito e eu tenho certeza que ele irá priorizar essa obra”, destacou o vereador.

Agora, resta a realização da licitação, o que irá demandar esforço político. “Eu acredito que ele [prefeito] irá licitar essa ponte esse ano. É mais uma via para desafogar o trânsito e eu tenho certeza que ele irá priorizar essa obra”, destacou o vereador.

Uma demanda antiga de Rondonópolis, a construção da ponte sobre o córrego Arareau na Rua Arnaldo Estevão, promovendo mais uma ligação entre a Vila Aurora e o Centro, já está com o projeto finalizado. A informação foi repassada ao A TRIBUNA pelo vereador Adonias Fernandes (MDB), que vem cobrando a obra há vários anos.

A construção da ponte também é uma luta antiga do A TRIBUNA. O Município vem tratando sobre o assunto com mais efetividade desde meados de 2022, chegando até mesmo a ter incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 uma emenda que garantia R$ 4 milhões para a obra, mas até o momento a benfeitoria para o município ainda não saiu do papel.

Histórico

A construção da ponte na Rua Arnaldo Estevão já vem sendo cobrada há anos e, com o crescimento da cidade, investimentos em mobilidade urbana se tornaram ainda mais importantes.

Ainda no ano de 2012, por exemplo, o Comitê Pró-Rodovias pediu ao então governador Silval Barbosa que o Estado fizesse duas pontes sobre o Arareau – sendo uma na Rua 13 de Maio e a outra na Arnaldo Estevão, indicando que a prioridade fosse a ponte na Arnaldo Estevão, por conta dessa ter maior impacto no fluxo de veículos.

Ocorre que Silval decidiu construir apenas a ponte da 13 de Maio, que foi entregue à população em 2013, ficando a da Arnaldo Estevão para ser construída pela Prefeitura, mas ela acabou não sendo feita e caiu no esquecimento, até que o assunto foi retomado pelo vereador Adonias em 2022.