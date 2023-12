Após obter na Justiça uma liminar que derrubou a decisão administrativa do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) que embargou, no último dia 11, as obras de expansão dos trilhos da ferrovia de Rondonópolis ao norte do Estado, a Rumo Logística, pelo que apurou o A TRIBUNA, retomou os serviços nesta sexta-feira (15). A decisão liminar foi concedida pelo juiz Aroldo José Zonta Burgarelli, da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, na quinta-feira (14).

No entanto, com a decisão liminar parcial que permitiu a continuidade das obras, tudo indica que a queda de braço que a empresa vem travando com município está longe do fim.

É que, além do projeto de decreto legislativo (PDL) aprovado na quarta-feira (13) pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), que revoga a licença ambiental de instalação dada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) para a Rumo fazer a alteração do traçado do projeto original da linha férrea, o município já anunciou que deve emitir um novo embargo “por ausência total de certidão de uso e ocupação de solo”.

De acordo com o procurador-geral do Município, Rafael Santos de Oliveira, este novo embargo tem como base a própria decisão liminar concedida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis.

“Pairam vários motivos para que a obra continue suspensa. Inclusive, esta decisão judicial (liminar) possibilita que o município faça um novo embargo. Dessa vez, por ausência total de certidão de uso e ocupação de solo”, afirmou o procurador em coletiva de imprensa, na tarde desta sexta-feira (15), ao comentar a decisão liminar obtida pela Rumo.

O procurador avaliou que, até certo ponto, a decisão foi benéfica aos interesses de Rondonópolis. “A sentença do juiz foi benéfica ao município, pois pontua que em relação a alteração do traçado, que passa próximo a limites urbanos, acerca de 40 metros do Maria Amélia, a Rumo não está liberada de obter uma certidão de uso e ocupação de solo específica”, explicou Rafael Santos.