O Hospital Regional de Rondonópolis, gerido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), zerou as solicitações reprimidas de urgência e emergência da região Sudeste de Mato Grosso.

O atendimento de todas as pendências por um leito na unidade de saúde é resultado de uma força-tarefa realizada nos últimos dias pelos profissionais do hospital. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (15) pela assessoria da SES-MT.

“Estamos trabalhando muito para acelerar a realização das consultas, exames e cirurgias pendentes no Sistema Estadual de Regulação. Entendemos que diariamente entram novas solicitações e não medimos esforços para atendê-las o mais breve possível. Para isso, contamos com uma equipe que está diuturnamente empenhada em atender com eficiência todos os usuários do Sistema Único de Saúde”, diz o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.