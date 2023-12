Pré-candidato a prefeito pelo PT, o empresário do agro Carlos Ernesto Augustin, o Teti, declarou nesta sexta-feira (15), que o seu partido, o grupo político do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) e o PSD estarão alinhados na eleição do próximo ano em Rondonópolis.

“O PT e o PSD estão alinhados por conta da conjuntura. O senador Carlos Fávaro, que preside o PSD no Estado, é ministro da Agricultura do Governo Lula. E eu não consigo enxergar o prefeito Zé Carlos do Pátio desvinculado do PT do presidente Lula. Isto seria uma burrice”.

Ele explicou que seria “burrice” por conta de ambos [PT e Pátio] terem eleitorados próximos. “Então, não tenho dúvidas que caminharemos juntos, o alinhamento é natural. A sintonia entre o PT e PSD é total e eu não vejo o prefeito Zé Carlos longe do PT”, atesta o empresário.

Afirmou ainda ao A TRIBUNA que é cedo para definição sobre o nome que deve ser o candidato a prefeito das chamadas “forças progressistas” da cidade.

Além do nome de Teti, as “forças progressistas” contam com outros dois pré-candidatos – o vice-prefeito Aylon Arruda (PSD) e o presidente do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Paulo José (PSB).