A disparada do Produto Interno Bruto (PIB) de Rondonópolis, em 2021, que cresceu mais de 34% em um ano, teve como principal propulsor o setor do comércio, que sustentou quase a metade do PIB local.

- Publicidade -

Sozinho, o PIB do setor representou 47,05% do PIB da cidade. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados na terça-feira (19).

Em 2021, o PIB de Rondonópolis atingiu R$ 17.295.644 bilhões, sendo que o setor de serviços foi responsável por R$ 8.137.633 bilhões. Entre 2020 e 2021, o PIB do setor de serviços passou de R$ 5.530 bilhões para os mais de R$ 8.137 bilhões, crescimento de 47% no período.

Para o economista e secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Alexsandro Silva, esse aumento na participação do setor de serviços no PIB de Rondonópolis é a demonstração da vocação natural da cidade no setor.

“O avanço do PIB do setor de serviços mostra que Rondonópolis tem uma vocação natural para o setor por fatores como a própria localização geográfica, por ser um polo regional. Esse crescimento do setor teve como um dos principais fatores os investimentos privados que ocorreram nos últimos anos na cidade, especialmente no setor do transporte e na armazenagem”, avaliou.