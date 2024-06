A partir de amanhã, segunda-feira (17), a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) inicia a 1ª etapa do projeto “Palco da Ciência” na Escola Técnica Estadual de Rondonópolis.

O evento se estende até quinta-feira (20), com uma diversificada programação que inclui palestras, workshops, um espetáculo científico e outras atrações educativas e culturais.

Esta iniciativa é fruto de uma parceria entre a Seciteci, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e o Instituto Brasil para levar conhecimento às cidades do interior do Estado.

Aberto ao público, o projeto será realizado no estacionamento da ETEC Rondonópolis, na Avenida dos Estudantes, ao lado da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

Principal atração, o MT Ciências estará diariamente, das 8h às 17h. Os visitantes poderão participar de experimentos interativos e explorar a Sala de Tecnologia e Inovação equipada com óculos de realidade virtual e o Planetário Digital.

Na quinta-feira (20), o programa Recytec terá um Workshop de Reciclagem de Eletrônicos, abordando os impactos ambientais e de saúde do descarte inadequado de resíduos eletrônicos, e promovendo práticas de consumo mais conscientes.

Além disso, estão previstas outras palestras e workshops sobre diversas temáticas relacionadas à ciência, tecnologia e inovação, culminando com uma apresentação do grupo Ciência em Show no encerramento do evento.

Segundo a diretora da Escola Técnica Estadual de Rondonópolis, Leila Aoyama, a expectativa é de “casa cheia”.

“Esperamos receber muitas visitas tanto de outras escolas como da comunidade, contribuindo para a cultura de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico aqui em Rondonópolis”, afirmou.

O coordenador do MT Ciências, Marcos Natanael Silva de Andrade, destacou a relevância do projeto no Estado.

“O MT Ciências proporciona de forma dinâmica e acessível o acesso a experimentos científicos que muitas escolas e até alguns museus não têm. Nós possibilitamos o acesso prático a esse conteúdo, não apenas teórico, despertando o interesse pela ciência nos jovens e adolescentes do nosso estado”, ressaltou o coordenador.

Para mais detalhes sobre a programação completa, clique aqui

Até o final deste ano, o projeto “Palco da Ciência” visitará as cidades de Cáceres, Cuiabá, Tangará da Serra e Várzea Grande, oferecendo uma programação completa de atividades educativas e culturais.