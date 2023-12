Referência em recuperação de pessoas com transtornos psicológicos e dependentes químicos, o Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso de Rondonópolis cobra do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) a liberação de repasses de recursos estadual e federal que estão na conta do município há vários meses.

A vice-presidente do hospital, Annemarie Pfann Tomczyk, esteve ontem (5), na Câmara Municipal, para pedir ajuda dos vereadores no sentido de sensibilizar o município a fazer os repasses atrasados. O montante retido nas contas da prefeitura e a ser repassado ao Paulo de Tarso, conforme foi informado, chega a mais de R$ 2 milhões.

“Estamos aqui para pedir o apoio da Câmara para nos ajudar a conseguir receber os repasses atrasados”, disse Annemarie ao participar da Ordem do Dia da Casa de Leis, observando que o Hospital Psiquiátrico atende 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os repasses pela Prefeitura de Rondonópolis dos recursos dos governos federal de estadual para o Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso estariam atrasados desde julho deste ano e o montante da dívida é milionária, superando a casa de R$ 2 milhões.

Durante sua participação na Ordem do Dia, a vice-presidente do Paulo de Tarso recebeu a informação, repassada pelo líder do prefeito na Casa de Leis, vereador Reginaldo dos Santos (SD), que o município já está trabalhando para enviar, ainda na sessão de hoje (6), um projeto de lei para ser votado pela Câmara, visando a abertura de crédito suplementar para quitação dos repasses atrasados.

Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal, vereador Júnior Mendonça (PT), cobrou uma solução por parte da prefeitura e se comprometeu a colocar o projeto para ser votado assim que adentrar à Casa de Leis.

“A hora que chegar o projeto, vamos colocar na pauta para ser votado”, reiterou Mendonça, pedindo para a Comissão de Saúde do Legislativo, presidida pela vereadora Marildes Ferreira (PSB), trabalhar uma pauta junto com o Hospital Paulo de Tarso no sentido de discutir melhorias para a política de saúde mental no município, “que é muito tímida”.

Marildes se comprometeu a acompanhar de perto esta situação e afirmou que a Comissão de Saúde desconhecia que o município estava em atraso com o Hospital Paulo de Tarso. “A gente desconhecia que estavam sem receber. Esta informação não havia chegado até nós. Vamos acompanhar de perto”, atestou a vereadora.

Outros vereadores fizeram questão de fazer o uso da palavra para criticar a situação de atrasos nos repasses para unidades de saúde que prestam serviço pelo SUS para o município.

“É preocupante esta situação. O Paulo de Tarso precisa deste dinheiro e a prefeitura retém na sua conta. O que está acontecendo, o prefeito está fazendo pedaladas?”, questionou o vereador Investigador Gerson (MDB).

O vereador Dr. José Felipe Horta (Podemos) lamentou o episódio. “Infelizmente, esta situação está virando rotina. O dinheiro para ser repassado chega na conta e o município atrasa”.

O vereador Guinancio (PSDB), por sua vez, disse achar estranho o “dinheiro aparecer” após ser feita a cobrança. “Por que deixa atrasar. É difícil da gente entender. Por isso, entrarei com requerimentos cobrando explicações para tentar entender o que está se passando”, anunciou o tucano.