Os rondonopolitanos vão enfrentar mais uma onda de calor nos próximos dias, a oitava neste ano. Ontem (12), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para a onda de calor que deve atingir a cidade nesta quinta-feira (14).

Conforme o Instituto, inicialmente, a onda de calor deve permanecer até domingo (17), com temperaturas 5ºC acima da média para o período. Em Rondonópolis, os termômetros podem atingir temperatura máxima de até 42ºC.

A onda de calor deve começar na quinta-feira, porém hoje (13) já deve ser um dia bastante quente em Rondonópolis, com temperatura máxima podendo chegar aos 37ºC, e mínima de 25ºC. O dia deve ter muitas nuvens e pode ocorrer chuvas isoladas no período da tarde e noite.

Na quinta, com o início da onda de calor, os termômetros podem atingir 39ºC, enquanto a temperatura mínima fica em torno de 25ºC. Ao longo do dia há possibilidade de ocorrência de pancadas de chuvas isoladas.

Para sexta-feira (15), a previsão é a mesma, com máxima de 39ºC e mínima de 25ºC, porém não deve chover. O dia deve ser de sol com poucas nuvens.

Já no sábado (16), o calor deve ser ainda mais intenso, com a temperatura máxima podendo chegar aos 42ºC, com mínima de 25ºC. Também não deve chover no sábado, que deve ser ensolarado com poucas nuvens.

OITAVA

Segundo o Inmet, a onda de calor será causada por uma forte massa de ar quente, que ganha força nos próximos dias em grande parte do centro-sul do Brasil, com destaque para as temperaturas máximas do fim de semana, que podem passar dos 40°C na maior parte do país.

A partir desta sexta-feira (15), o forte calor também é esperado na área que abrange a maior parte do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil e em áreas das regiões Norte e Nordeste, com temperaturas máximas podendo superar 40°C nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, interior de São Paulo, Goiás e Bahia. Este cenário irá se manter até o próximo domingo (17).

Até novembro de 2023, oito ondas de calor atingiram o Brasil, com destaque para a que ocorreu entre os dias 8 e 19 de novembro devido ao número de dias consecutivos e temperaturas recordes registradas.