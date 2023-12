A audiência para debater a construção do calçadão, uma ideia que já chegou a ser ventilada no passado, mas que acabou não prosperando, está sendo convocada pelo vereador Adonias Fernandes (MDB).

Em algumas dessas cidades, eles funcionam também com áreas de lazer, com restaurantes, quiosques, cafeterias e o público é atraído não somente pelo comércio em si.

A ideia da construção do “calçadão”, para fortalecer o comércio da região, já foi tema de várias reportagens produzidas pelo A TRIBUNA, como forma de suscitar o debate sobre alternativas de revitalização do centro da cidade, que tem passado por um perceptível processo de “esvaziamento”.

Nas várias reportagens veiculadas pelo A TRIBUNA, até projetos arquitetônicos foram apresentados como sugestão, a exemplo do que foi elaborado na época pelos arquitetos e urbanistas Thyago Duarte e Thiago Casarin, que previa a construção na avenida Amazonas. Apesar de não ter prosperado no passado, a intenção é que a ideia do calçadão volte a ser avaliada e discutida com os empresários.