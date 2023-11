Rondonópolis fechou o mês de outubro com saldo positivo na geração de empregos, criando 406 vagas de trabalho com carteira assinada.

No ano, a cidade teve a abertura de 5.098 novos postos de trabalho, sendo o segundo município de Mato Grosso que mais gerou empregos, atrás da capital, Cuiabá. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e foram divulgados ontem (28).

Em outubro, o Caged aponta que as admissões somaram 4.553 e os desligamentos 4.147, gerando um saldo positivo de 406 postos de trabalho.

O setor de serviços foi o que mais abriu novas vagas de trabalho formal no mês, com 201, seguido do comércio, responsável por criar 150 novos postos de trabalho.

Ainda com saldo positivo em outubro, o setor da indústria criou 97 novas vagas de emprego, enquanto que a agropecuária abriu 41.

No mês, somente a construção civil não registrou resultado positivo, demitindo mais que contratando, fechando 83 postos de trabalho.

Com os resultados da geração de emprego em outubro, Rondonópolis acumula em 2023, 5.098 novas vagas com carteira assinada. A maioria delas foi aberta no setor de serviços, responsável pela criação de 2.347 vagas. O setor cresceu 7,76% no período e atualmente emprega um total de 32.584 trabalhadores.

Também com destaque e crescimento de 28,36% em 2023, o setor da construção civil promoveu a abertura de 1.482 vagas de trabalho entre janeiro e outubro, empregando hoje um total de 6.708 trabalhadores com carteira assinada.

Ainda com resultados positivos, o comércio acumulou a abertura, no ano, de 764 novas vagas de emprego, um crescimento de 4%. O setor é o responsável por empregar, atualmente na cidade, 19.845 trabalhadores.

A indústria, que hoje emprega um total de 10.458 trabalhadores formais, teve crescimento de 3,89%, e criou 392 novas vagas de emprego em 2023. Assim como a agropecuária, que cresceu 3,87%, abrindo 113 vagas e chegando a um total de 3.035 trabalhadores empregados.

Rondonópolis tem hoje 72.630 trabalhadores empregados com carteira assinada, aumento de 7,55% com relação a 2022, quando o total de trabalhadores formais era de 67.532.