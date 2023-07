Mais um acidente com vítima fatal que envolveu um menor de idade conduzindo veículo em Rondonópolis evidencia a situação atual do trânsito na cidade. Em uma semana, este é o segundo acidente que resultou em morte e envolveu menores de idade na direção.

O acidente deste domingo (23) aconteceu na Avenida Marechal Dutra e causou a morte do motociclista Daniel Emidio da Silva, de 47 anos. Ele foi atingido por um veículo que teria avançado a preferencial e era conduzido por um adolescente de 15 anos.

Na terça-feira (18), a adolescente Amanda Karla da Silva Santos, 16 anos, perdeu a vida em um acidente no Residencial Margaridas, quando conduzia uma motocicleta e foi atingida por um veículo que avançou a preferencial.

Os dois casos chamam a atenção para a imprudência de motoristas, o desrespeito à sinalização de trânsito e a irresponsabilidade de pais que permitem que filhos menores de idade conduzam veículos, mesmo sem permissão da lei.

Para o chefe do Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT) em Rondonópolis, Carlos Nazário, a situação do trânsito na cidade é preocupante, com índices crescentes de acidentes e de infrações. Para ele, o ponto primordial que tem causado os problemas no trânsito da cidade é a falta de fiscalização. “Não temos fiscalização e depois falta educação”, diz.

Nazário ressalta que é urgente a necessidade de o prefeito José Carlos do Pátio e os vereadores criarem um pátio de apreensão veicular para que seja possível que a Prefeitura e o Governo do Estado, por meio das equipes de fiscalização do Detran e das forças de segurança pública, atuem em conjunto para realizar blitzes na cidade.

“As blitzes são importantes para tirar de circulação pessoas com mandados de prisão em aberto e que desrespeitam as leis de trânsito. Sem fiscalização os índices de acidentes vão continuar crescendo”, aponta e enfatiza que sem mais um pátio de apreensões, a cidade não vai avançar na fiscalização.