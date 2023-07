Os quebra-molas construídos, desde o final de junho, nas vias de Rondonópolis que ficaram fora das medidas definidas pela resolução 39 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), estão sendo refeitos.

- Publicidade -

A informação foi repassada pelo Município ao vereador Jonas Rodrigues (SD), que aprovou na Câmara requerimento de informações sobre o projeto em execução na cidade para a instalação de 45 redutores de velocidade distribuídos por diversas vias.

“O Paço Municipal respondeu que estão sendo refeitos os quebra-molas que ficaram fora das medidas estabelecidas pela resolução do Contran. Além disso, informou que está sendo implantada toda sinalização horizontal e vertical com placas informativas, inclusive a 50 metros antes dos redutores”, disse ao A TRIBUNA, ontem (24), o vereador Jonas Rodrigues.

O requerimento do Dr. Jonas foi aprovado no plenário da Câmara na sessão do dia 5 de julho, logo após terem sido registrados acidentes nos locais em que foram instalados quebra-molas, inclusive com vítimas fatais.