O carnaval popular em Rondonópolis deixará mais uma vez de ser realizado. A assessoria da Prefeitura confirmou nesta sexta-feira (20) que o Município descartou a possibilidade de promover a festa de carnaval este ano.

Os motivos que levaram a Prefeitura a decidir não promover a folia de momo na cidade não foram, contudo, revelados.

O último carnaval popular foi em 2017, na gestão anterior do prefeito Zé Carlos do Pátio, mas, apesar de a festa ter sido grande e ter contado com várias bandas e dois trios elétricos, o caso acabou indo parar na Justiça. As bandas e os trios elétricos alegaram que não receberam pelo trabalho prestado.

Já a Prefeitura, que fez uma espécie de terceirização da festa, alegou que tinha pago o que era devido. Também houve denúncia de que a licitação do evento foi feita com carta marcada: a montagem da estrutura começou antes do processo licitatório ter ocorrido.