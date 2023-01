Considerada um dos cartões-postais da cidade, a Avenida Otaviano Muniz continua sofrendo com o tráfego de carretas. O tráfego irregular de carretas no local tem ocasionado o aparecimento de buracos que geram muitas reclamações de motoristas de veículos leves que utilizam a via, diariamente, para acessarem as BRs-163/364, os distritos industriais e também os bairros do entorno da região da Vila Goulart.

Inaugurada há seis anos, a avenida Otaviano Muniz, que margeia a área do Parque Municipal Natural de Rondonópolis, não teve sua base projetada para receber a circulação de veículos pesados.

Além dos problemas ocasionados na pavimentação asfáltica pelo tráfego irregular de carretas no local, o Jornal A Tribuna vem registrando nos últimos anos constantemente reclamações de usuários da via sobre outros problemas de infraestrutura e de manutenção de paisagismo do local, que é bastante usada pela população de Rondonópolis para a prática de atividades físicas e de lazer, como ciclismo, corrida e caminhada.

Além dos buracos na pista, problemas na iluminação pública também são alvos constantes de reclamações dos usuários. Assim como também a precariedade da manutenção na sinalização da via, tanto na parte vertical como a parte horizontal, incluindo a da ciclovia.

Agora, por exemplo, o Jornal A Tribuna recebeu relatos de que há algum tempo um trecho da via está completamente às escuras, pois as luminárias de diversos postes não funcionam.

Procurada para falar sobre medidas que pretende tomar para coibir o insistente tráfego de veículos pesados pela Avenida Otaviano Muniz, a Secretaria Municipal de Trânsito e Trânsito (Setrat) informou que aguarda uma decisão da justiça sobre a licitação da fiscalização eletrônica de trânsito na cidade.