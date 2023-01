Não é segredo para ninguém que o prefeito José Carlos do Pátio pretende fazer uma reformulação no seu staff. O próprio chefe do Executivo afirmou logo após o término da eleição do ano passado que a conjuntura política havia mudado e que deveria fazer mudanças em algumas secretarias municipais. No entanto, o tempo passou e a dança das cadeiras prometidas ainda não aconteceu no Paço.

Porém, nos últimos dias começaram a pipocar nos bastidores políticos rumores de trocas, indicando que agora, sim, a prometida reformulação no seu primeiro escalão para os dois últimos anos como chefe do Executivo rondonopolitano deve sair do papel.

Ventila-se nos corredores do Palácio da Cidadania que o prefeito, após retornar de Brasília, onde cumpriu agenda nos últimos dias, buscando estreitar relações com o governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva, de quem é um apoiador de primeira hora, deve enfim anunciar as prometidas mudanças no seu primeiro escalão.

A primeira, inclusive, que já não é tão nova assim, foi a nomeação da servidora Tatiane Bonissoni para o comando da Secretaria Municipal de Receita, que já respondia interinamente pelo cargo, desde que Erazilene Valentin deixou o comando da pasta, no ano passado.

A nomeação de Tatiane só fez aumentar o burburinho nos corredores do Palácio da Cidadania e as apostas por lá são muitas. Fontes ouvidas pelo Jornal A Tribuna disseram que uma das mudanças que Pátio estaria propenso a fazer seria no comando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ocupada hoje por Alexsandro Silva, através de indicação do vice-prefeito Aylon Arruda (PSD).