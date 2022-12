Os canteiros da ganharam novo visual com a exposição Vale dos Dinossauros. Até o dia 12 de dezembro quem passar pelos corredores da praça vai se deparar com réplicas proporcionais de dinossauros, além de conhecer mais sobre a vida desses animais nos murais ilustrados.

A exposição a céu aberto impressiona pelo tamanho e o realismo das réplicas que, aos mais desaviados, assusta por conta da emissão sonora de cada animal quando as pessoas se aproximam. Esse diferencial vai funcionar somente no período entre as 18 e as 22 horas.

A visitação ao Vale dos Dinossauros é gratuita a sua realização faz parte da programação especial do aniversário de 69 anos de emancipação política, conforme contou o secretário de Cultura do Município, Pedro Augusto. A Prefeitura conta com o apoio da Assembleia Legislativa para trazer a atração na cidade.

O Vale dos Dinossauros é formado por 11 réplicas animatrônicas dos dinossauros mais importantes encontrados pela arqueologia mundial de diversas espécies de dinossauros, entre eles o Pycnonemosaurus Nevesi, espécie que vivia em Jangada Roncador em Chapada dos Guimarães há 70 milhões de anos.