Será realizada neste sábado (dia 03), às 10h00, a chegada do Papai Noel no Supermercado Comper Rondonópolis, localizado na Avenida Rui Barbosa, número 1859, Centro.

O bom velhinho percorrerá as ruas do entorno e chegará acompanhado das noeletes de maneira triunfal, para fazer a alegria da criançada. E, além do Papai Noel, que atenderá todas as crianças posando para fotos e distribuindo balas, terá também diversos personagens de super-heróis, pinturas, brincadeiras e muitas guloseimas. “Diversão garantida para crianças e adultos na chegada do Papai Noel. Tudo gratuito!”, anuncia o estabelecimento.

Vale lembrar que o Supermercado Comper abriu sua primeira filial em Rondonópolis no dia 3 de novembro deste ano, trazendo muitas novidades em serviços, produtos e comodidade aos clientes, em uma loja moderna e confortável.