Enquanto em várias cidades do Brasil e também de Mato Grosso são registrados aumentos significativos no número de infectados com a Covid-19, em Rondonópolis, dados do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde indicam que há estabilidade no registro de novos casos da doença.

Contudo, o Município ampliou a vacinação, disponibilizando a aplicação de mais uma dose de reforço para quem já tomou a quarta dose da vacina contra a Covid-19 como forma de prevenção. O Ministério da Saúde também recomendou o uso de máscara à população para evitar uma disparada no número de infecções.

Levantamento do A TRIBUNA junto aos boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde mostra que o número de casos da doença em Rondonópolis segue estável nesta semana em comparação com a semana anterior.

Entre os dias 4 e 11 de novembro, foram registrados 23 novos casos da doença na cidade, média de 3,2 casos por dia, enquanto que entre 11 e 18 de novembro, o número de novos casos confirmados foi de 26, ou seja, média de 3,7 casos por dia. Em Rondonópolis, também não há nenhum paciente internado pela doença.

Apesar dos números mostrarem estabilidade da pandemia em Rondonópolis, o aumento de 70% nos casos confirmados no Brasil no período causa preocupação e por isso, como forma de prevenção, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou nesta sexta-feira (18) a disponibilização de mais uma dose de reforço para maiores de 18 anos.